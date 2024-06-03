В Елховском районе произошло ДТП с "перевертышем"

В понедельник, 3 июня, в Елховском районе произошло ДТП, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 17:00 на 7 км автодороги "Самара-Ульяновск-Низовка" (старое направление) водитель автомобиля Lada Kalina при проезде нерегулируемого перекрестка не справился с управлением и столкнулся с другой Lada Kalina. В результате первый автомобиль перевернулся.

С места происшествия за медицинской помощью никто не обращался, автомобили получили механические повреждения. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. На месте ДТП работали пожарные-спасатели ПСЧ 137 ПСО 49 проводились аварийно-спасательных работы.