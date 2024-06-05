В Сызрани из-за столкновения двух машин пострадала женщина на тротуаре

Во вторник, 4 июня, в Сызрани произошло ДТП с тремя пострадавшими. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 21:45 21-летний водитель ВАЗ-21103 ехал по ул. Советской в направлении ул. Достоевского. На перекрестке он не уступил дорогу и столкнулся со встречной Infiniti под управлением 27-летнего мужчины. От удара иномарку отбросило на тротуар, где она сбила 52-летнюю женщину.

В аварии, помимо пешехода, пострадали два пассажира Infiniti, один из которых несовершеннолетний. В результате сбитую женщину отправили в больницу. Пассажиры иномарки от госпитализации отказались.