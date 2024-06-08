Один человек пострадал в ДТП с легковушкой и фурой на трассе М-5 под Сызранью

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В субботу, 8 июня, в 10:16 диспетчеру ПСО 37 ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС по Самарской области поступила информация о ДТП на 906-м км трассы М-5 в Сызранском районе, сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС