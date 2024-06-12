В Похвистнево в ДТП пострадала 77-летняя женщина

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Во вторник, 11 июня, в 9:20 в Похвистнево произошло ДТП, в котором пострадала пожилая женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области