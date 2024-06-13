Водитель "Газели" сбил пешехода на трассе в Самарской области

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В среду, 12 июня, в Нефтегорском районе Самарской области пешеход пострадал в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области