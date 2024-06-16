Трое детей пострадали в ДТП в Самарской области

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В воскресенье, 16 июня, в Кинеле произошло ДТП с пострадавшими детьми. Об этом сообщает ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"