Проект ВТБ и НОТА стал лучшим в области импортозамещения

Совместный проект ВТБ и компании-разработчика отечественного ПО НОТА (Холдинг Т1) стал лауреатом ежегодной премии CNews "Импортозамещение года". В рамках проекта НОТА внедрила в ВТБ Платформу Сфера. Технологическое решение позволило банку отказаться от зарубежного софта для производства ПО.

Сфера является полностью российским продуктом и состоит из ряда модулей, каждый из которых отвечает за выполнение конкретных задач: управление разработкой и тестированием, эксплуатация программного обеспечения, инженерные инструменты для работы с исходным кодом и инструменты мониторинга. Модули платформы интегрированы между собой и позволяют выстраивать сквозной процесс управления производством ПО на всех этапах жизненного цикла.

"Платформа Сфера — комплексное решение, которое может полностью удовлетворить потребности крупного бизнеса, такого как банк ВТБ, и обеспечить безопасную разработку цифровых продуктов. Проект стал для нас знаковым: команда сосредоточила все усилия на достижении высочайших стандартов отказоустойчивости и масштабируемости. Мы уверены, что Сфера будет надежной основой для технологической зрелости крупного российского бизнеса", — отметил Кирилл Булгаков, заместитель генерального директора Холдинга Т1, управляющий директор НОТА.

Внедрение платформы в экосистему ВТБ началось в июле 2023 года. Сейчас на Платформе Сфера работает около 20 тысяч человек. На сегодняшний день успешно интегрированы модули управления процессами разработки и сопровождения — импортозамещены системы Jira, Confluence от компании Atlassian и компоненты системы Service Manager от компании Microfocus. Завершение внедрения всех модулей платформы ожидается до конца 2024 года.

"Мы осуществляем поэтапное внедрение инструментов Сферы, чтобы гарантировать стабильную работу банка. Модули, которые используют технологии ИИ, помогают эффективно обрабатывать массивы данных и принимать решения на основе современных алгоритмов. Это повышает безопасность, а также увеличивает продуктивность сразу нескольких команд минимум на 30%", — сказал Сергей Безбогов, заместитель руководителя Технологического блока, старший вице-президент ВТБ.

Проект ВТБ и Платформы Сфера стал лучшим в номинации "Импортозамещение года в финансовом секторе". Награда CNews "Импортозамещение года" позволяет отметить наиболее успешные проекты в разных категориях. Премия вручается в 3 направлениях: "Импортозамещение года в разных отраслях", "Импортозамещение года в технологиях", "Персоны года в импортозамещении".