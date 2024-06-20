Под Самарой водитель квадроцикла врезался в припаркованную машину

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В среду, 19 июня, в Красноярском районе Самарской области произошло ДТП с квадроциклом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области