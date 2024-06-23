Три человека погибли в ДТП под Самарой

В воскресенье, 23 июня, около 9:00 на 27 км трассы "Похвистнево - Сосновка" в Похвистневском районе произошло лобовое столкновение автомобилей Lada Kalina и ВАЗ-2114, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

В результате ДТП погибли оба водителя и пассажир автомобиля Lada Kalina.

В этом же ДТП был задет автомобиль Chevrolet Niva, в котором никто не пострадал.

На месте ДТП работали пожарные, медики "скорой" и представители Госавтоинспекции. По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.