Три человека погибли в ДТП в Самарской области

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 23 июня, в 15:20 на 101-м км трассы "Самара-Большая Черниговка-граница с Республикой Казахстан" произошло столкновение автомобилей Hyundai Solaris и ВАЗ-2115, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области