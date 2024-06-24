Взрослый и ребенок пострадали в ДТП на М-5

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В воскресенье, 23 июня, в Самарской области на 926-м км трассы М-5 столкнулись Nissan Almera и Lada Granta, сообщили в пресс-службе областного полицейского главка.

Фото: ГУ МВД по Самарской области