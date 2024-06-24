Под Кинелем двое детей пострадали в ДТП

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В понедельник, 24 июня, около 20:00 на 57 км трассы 'Кинель - Богатое" в Кинельском районе произошло столкновение автомобилей Lada Priors и Lada Granta.

Фото: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС