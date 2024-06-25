В Самаре УАЗ опрокинулся у парка Гагарина

Во вторник, 25 июня, в Самаре в ДТП попал 36-летний водитель Lada Vesta. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

На пересечении ул. Советской Армии и Московское шоссе он проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с УАЗом под управление 51-летнего мужчины. От удара УАЗ опрокинулся.

Один из автомобилистов пострадал. Его госпитализировали.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.