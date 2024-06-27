Пожилая самарчанка на "Оке" не справилась с управлением на Московском шоссе

В среду, 26 июня, в Самаре 71-летняя автомобилистка попала в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 7:47 женщина ехала на ВАЗ-1111 по дублеру Московского шоссе в направлении Волжского шоссе. В районе дома № 2 она не справилась с управлением, наехала на бордюр и врезалась в световую опору.

Пострадавшую автомобилистку отправили в больницу, но госпитализация не потребовалась.