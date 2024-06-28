На площади Революции в Самаре китайская иномарка врезалась в памятник Ленину

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В Самаре на площади Революции автомобиль Changan UNI-V врезался в памятник Ленину, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области