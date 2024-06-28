Грузовик и две легковушки столкнулись на трассе под Самарой

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 28 июня, в Красноярском районе Самарской области произошло ДТП с тремя автомобилями. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС