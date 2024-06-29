В Самаре Lada Kalina врезалась в дерево и загорелась, пострадал водитель

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В пятницу, 28 июня, на ул. Центральной в Самаре автомобиль Lada Kalina врезался в дерево и загорелся, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области