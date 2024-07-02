Мотоциклист и его пассажирка пострадали в ДТП под Самарой

В понедельник, 1 июля, в Чапаевске два человека пострадали в ДТП с мотоциклом. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 8:20 36-летняя женщина на Volkswagen ехала по ул. Железнодорожной. На пересечении с ул. Таганрогской она поворачивала налево, не уступила дорогу и столкнулась с мотоциклом Motoland под управлением 58-летнего мужчины.

В аварии пострадали мотоциклист и его 43-летняя пассажирка. Их обоих госпитализировали.