В Самаре столкнулись поезд и "Газель"

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Во вторник, 2 июля, в Самаре столкнулись локомотива грузового поезда и "Газель". Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Фото: Приволжская транспортная прокуратура