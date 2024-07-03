Двое подростков пострадали в ДТП с мотороллером в Самарской области

Во вторник, 2 июля, в Камышлинском районе двое подростков пострадали в ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 17:50 16-летний водитель незарегистрированного мотороллера "Муравей" ехал по с. Старая Балыкла. Выезжая на дорогу к с. Клявлино, он не уступил дорогу и столкнулся с Lada Largus под управлением 33-летнего мужчины.

В аварии пострадали водитель мотороллера и его 15-летняя пассажирка. Девушку госпитализировали.