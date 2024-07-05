В Самаре госпитализирована мотоциклистка, въехавшая в бордюр

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В четверг, 4 июля, в 3:10 23-летняя мотоциклистка, не имеющая категории на управление двухколесным транспортом, на Shineray QY-250 не справилась с управлением.

Фото: ГУ МВД по Самарской области