Под Тольятти подросток на велосипеде попал под колеса Lada Granta

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В четверг, 4 июля, в 21:50 в с. Тимофеевка 14-летний подросток на велосипеде попал под колеса Lada Granta, за рулем которой находился 19-летний водитель.

Фото: ГУ МВД по Самарской области