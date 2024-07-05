В Тольятти полицейские гонялись за мотоциклистом-нарушителем

В пятницу, 5 июля, в Тольятти сотрудники ГИБДД гонялись за 39-летним нарушителем ПДД. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 20:00 экипаж ДПС попытался остановить мотоциклиста на пересечении ул. Комзина и Комсомольского шоссе. Водитель не остановился и попытался скрыться, началась погоня. Нарушитель пытался уйти от правоохранителей на Лесопарковому шоссе. На ул. Спортивной, в районе дома № 4а, он поворачивал во двор, не справился с управлением и врезался в Lada Granta под управлением 31-летней женщины.

В результате мотоциклист пострадал, "скорая" доставила его в больницу.

Сотрудники ГИБДД составили на мужчину несколько протоколов, в том числе за то, что у него не было водительских прав.