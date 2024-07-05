В Тольятти полицейские гонялись за мотоциклистом-нарушителем

В пятницу, 5 июля, в Тольятти сотрудники ГИБДД гонялись за 39-летним нарушителем ПДД. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 20:00 экипаж ДПС попытался остановить мотоциклиста на пересечении ул. Комзина и Комсомольского шоссе. Водитель не остановился и попытался скрыться, началась погоня. Нарушитель пытался уйти от правоохранителей на Лесопарковому шоссе. На ул. Спортивной, в районе дома № 4а, он поворачивал во двор, не справился с управлением и врезался в Lada Granta под управлением 31-летней женщины.
В результате мотоциклист пострадал, "скорая" доставила его в больницу.
Сотрудники ГИБДД составили на мужчину несколько протоколов, в том числе за то, что у него не было водительских прав.
Последние комментарии
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.