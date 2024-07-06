На ул. Родины в Тольятти затруднено движение из-за ДТП

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В субботу, 6 июля, затруднено движение на ул. Родины в Тольятти из-за ДТП. Об этом в своем-телеграм канале Николай Ренц.

Фото: телеграм-канал Николая Ренца