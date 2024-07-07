Под Самарой в ДТП погиб 14-летний пассажир мотоцикла

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 6 июля, примерно в 22:30 на 26 км дороги "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" в районе с. Алексеевка Волжского района произошло столкновение автомобиля Hyundai Creta с мотоциклом.

Фото: Прокуратура Самарской области