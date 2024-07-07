В Тольятти водитель ВАЗа столкнулся с двумя автомобилями, госпитализирована женщина

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В субботу, 6 июля, в Комсомольском районе Тольятти в 10:55 43-летний водитель ВАЗ-2110 в районе дома № 1 по ул. 10-я Яблоневой нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил столкновение с двумя автомобилями Lada Granta двигавшихся в прямом встречном направлении.

Фото: ГУ МВД по Самарской области