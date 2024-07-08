В ДТП под Сызранью пострадал человек

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В понедельник, 8 июля, в 5:53 на 301-тм километре трассы "М5 подъезд к Ульяновску" в Сызранском районе произошло ДТП с участием автомобиля Citroеn. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"