Парень на электровелосипеде попал под BMW в Самаре

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 8 июля, в Самаре произошло ДТП с участием электровелосипеда. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области