В Сызранском районе столкнулись КамАЗ и легковушка, есть погибший

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В среду, 10 июля, около 8:00 на трассе "Сызрань-Шигоны- Волжский Утес" столкнулись КамАЗ и ВАЗ-2115. В результате ДТП погиб водитель легкового авто, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"