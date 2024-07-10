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ВТБ: потребительская активность россиян с начала года выросла на 5%

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Согласно данным аналитического сервиса Продажи.рф ("Первый ОФД", входит в группу ВТБ), потребительская активность населения демонстрирует положительную динамику. Общий показатель покупательского спроса во втором квартале вырос к значениям января-марта на 5%, при этом объем потраченных средств увеличился на 7%. За 6 месяцев прирост числа покупок составил 2% по сравнению с первым полугодием прошлого года, а объем потраченных средств увеличился на 14%.

По статистике торговых точек, обслуживаемых "Первым ОФД", за январь–июнь покупатели потратили около 3,9 трлн рублей на 22,4 млрд товаров. Из них 11,5 млрд покупок пришлось на 2 квартал. Объем потраченных за этот период средств превысил 2 трлн рублей.

Наибольший рост по числу покупок наблюдается на рынке цветочных товаров. С января по июнь покупатели приобрели 10,9 млн цветов и готовых букетов (+25% к аналогичному периоду 2023 года), потратив 6,5 млрд рублей, это почти на треть (29%) больше, чем в прошлом году. Наибольшей популярностью населения пользовались монобукеты (6,6 млн шт. / 3,9 млрд рублей) и штучные цветы (2 млн шт. / 618 млн рублей). Во 2 квартале года спрос на цветы упал на 7% по сравнению с первыми тремя месяцами года. При этом средний чек на эту группу товаров упал на 17%.

Ощутимый прирост в первом полугодии показала сфера услуг — на нее пришлась треть от всех трат — 1,35 трлн рублей. Количество оплаченных услуг увеличилось на 15% до 2,6 млрд единиц. Наибольшая динамика по приросту отмечается в части оплаты услуг связи. Рост в 2,7 раз по количеству относительно 1 полугодия 2023 года и в 2 раза по объему расходов.

Россияне стали потреблять больше цифровых развлекательных услуг — аудиокниги, музыка, фильмы, программное обеспечение. Спрос на них в первом полугодии увеличился на 10%, а объем расходов вырос 14% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Во втором квартале по отношению к первым трем месяцам года заметно вырос спрос на покупку товаров для спорта и активного отдыха (+32%), строительных материалов и инструмента (+30%), одежды (+26%) и обуви (+17%). В то же время заметное охлаждение интереса наблюдается в части покупки канцтоваров (-30%), сувениров (-22%) и товаров для творчества (-15%).

Стабильно востребованы детские товары и электроника — на покупку товаров этих групп в первом полугодии россияне потратили 35 млрд рублей и 53 млрд рублей соответственно. Продукты питания по числу покупок остались практически на том же уровне, что и год назад (+1%), объем трат стал больше на 13%. Почти не изменился и объем потребления топлива — он вырос за 6 месяцев на 1% к прошлому году, а объем потраченных средств увеличился на 9%.

"В первой половине года мы фиксируем замедление роста потребительской активности на фоне повышения интереса населения к сбережению. Мы отмечаем сезонные всплески по отдельным категориям, как, например, цветочный бум в период гендерных праздников, обновление гардероба и покупку строительных материалов в преддверии летнего сезона, повышенный спрос на услуги индустрии красоты и гостиничных комплексов. Заметен рост в части потребления цифровых услуг, которые занимают все большую долю в нашей повседневной жизни. По нашим оценкам, в третьем квартале потребительский спрос сохранит сдержанную динамику роста, без серьезных колебаний", — комментирует Максим Ларькин, директор по развитию бизнеса Продажи.рф.

"Первый ОФД" — оператор фискальных данных, входит в группу ВТБ. Компания занимает второе место на рынке с долей 17%. Аналитика сформирована при помощи сервиса Продажи.рф, представляющего статистику по различным категориям и брендам FMCG и другим сегментам розничного оборота.

Гид потребителя

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