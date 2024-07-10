В Тольятти планируют ограничить скорость электросамокатов до 20 км/ч

Мэр Тольятти Николай Ренц сообщил, что в ближайшее время на улицах города проведут эксперимент: на стадии передачи средств индивидуальной мобильности (СИМ - прим. ред.) гражданам в прокат будет ограничена скорость транспортных средств на уровне 20 км/ч. Об этом стало известно на очередной встрече главы города с предпринимателями Тольятти.

"С молодым предпринимателем Дмитрием Булдаковым обсудили ситуацию с электросамокатами, электробайками и другими подобными СИМ", — написал Николай Ренц в своем телеграм-канале.

"С Дмитрием Александровичем мы договорились, что попробуем провести, своего рода, эксперимент, — уже на стадии передачи СИМ гражданам в прокат ограничивать их скорость на уровне 20 км/ч. Сделать это можно в настройках самоката или электробайка. Попробуем протестировать эту тему на велодорожке между Центральным районом и Портпоселком, — заявил глава Тольятти. — Соглашусь с Дмитрием Александровичем: четкий скоростной режим сразу ограничит риски возникновения ДТП, а также возможность выезда на дорогу общего пользования. Найдем возможность поговорить с людьми, чтобы владельцы прокатов были на время эксперимента в равных конкурентных условиях. Надеюсь, тольяттинцы нас в этом поддержат".

Кроме того, Николай Ренц подчеркнул, что на набережную Автозаводского района электросамокаты допускать не будут.

"Сразу отвечу на вопрос относительно набережной Автозаводского района: электросамокаты и прочую такую технику мы туда не допустим", — заявил Николай Ренц.

Он сообщил, что с прокатчиками уже есть определенная договоренность

"Мы уже договорились с прокатчиками о том, что электросамокаты будут настроены так, чтобы доехать можно было только до набережной, а дальше сигнал пропадает. Мы не сможем разрешить двигаться по набережной на средствах, которые приводятся в движение силой двигателя — только силой ног. Уверяю вас, рисков налететь на пешехода, в том числе, и на ребенка, — множество. Мне самому приходилось бывать свидетелем подобных инцидентов. Люди, прямо могу сказать, порой просто безумствуют, и здесь мы должны действовать, исходя, прежде всего, из интересов наших жителей и их безопасности", — подчеркнул он.