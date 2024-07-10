В Тольятти планируют ограничить скорость электросамокатов до 20 км/ч

Мэр Тольятти Николай Ренц сообщил, что в ближайшее время на улицах города проведут эксперимент: на стадии передачи средств индивидуальной мобильности (СИМ - прим. ред.) гражданам в прокат будет ограничена скорость транспортных средств на уровне 20 км/ч. Об этом стало известно на очередной встрече главы города с предпринимателями Тольятти.
"С молодым предпринимателем Дмитрием Булдаковым обсудили ситуацию с электросамокатами, электробайками и другими подобными СИМ", — написал Николай Ренц в своем телеграм-канале.
"С Дмитрием Александровичем мы договорились, что попробуем провести, своего рода, эксперимент, — уже на стадии передачи СИМ гражданам в прокат ограничивать их скорость на уровне 20 км/ч. Сделать это можно в настройках самоката или электробайка. Попробуем протестировать эту тему на велодорожке между Центральным районом и Портпоселком, — заявил глава Тольятти. — Соглашусь с Дмитрием Александровичем: четкий скоростной режим сразу ограничит риски возникновения ДТП, а также возможность выезда на дорогу общего пользования. Найдем возможность поговорить с людьми, чтобы владельцы прокатов были на время эксперимента в равных конкурентных условиях. Надеюсь, тольяттинцы нас в этом поддержат".
Кроме того, Николай Ренц подчеркнул, что на набережную Автозаводского района электросамокаты допускать не будут.
"Сразу отвечу на вопрос относительно набережной Автозаводского района: электросамокаты и прочую такую технику мы туда не допустим", — заявил Николай Ренц.
Он сообщил, что с прокатчиками уже есть определенная договоренность
"Мы уже договорились с прокатчиками о том, что электросамокаты будут настроены так, чтобы доехать можно было только до набережной, а дальше сигнал пропадает. Мы не сможем разрешить двигаться по набережной на средствах, которые приводятся в движение силой двигателя — только силой ног. Уверяю вас, рисков налететь на пешехода, в том числе, и на ребенка, — множество. Мне самому приходилось бывать свидетелем подобных инцидентов. Люди, прямо могу сказать, порой просто безумствуют, и здесь мы должны действовать, исходя, прежде всего, из интересов наших жителей и их безопасности", — подчеркнул он.
Последние комментарии
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну и дела. Жаль (нет)
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули