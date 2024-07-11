В Челно-Вершинском районе под колесами ВАЗа погибла пожилая велосипедистка

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В среду, 10 июля, в 20:45 на обводной дороге села Челно-Вершины произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ и велосипедиста.

Фото: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС