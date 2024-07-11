Два человека погибли в ДТП в Самарской области

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В четверг, 11 июля, в Кошкинском районе Самарской области произошло ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщает ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.

Фото: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС