Мотоциклистка "собрала" три машины на Московском шоссе в Самаре

В пятницу, 12 июля, В Самаре произошло ДТП с мотоциклом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 8:30 24-летняя девушка ехала на мотоцикле BAJAJ-Pulsar RS 200 по Московскому шоссе. В районе дома № 150 она столкнулась с попутной Lada Kalina под управлением 29-летнего мужчины. От удара мотоцикл отбросило на встречную полосу, где он врезался в Mitsubishi ASX, а затем — в Lada Granta.

В аварии никто не пострадал.