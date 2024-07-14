В Самаре ребенок решил пресечь дорогу на самокате и попал под машину

В субботу, 13 июля, в Самаре пострадал ребенок на самокате. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 16:05 18-летний водитель Renault Symbol ехал по ул. Гродненской. Возле дома № 1 он сбил 12-летнего ребенка, который переезжал на самокате проезжую часть в не предназначенном для перехода месте, хотя недалеко был пешеходный переход.

В результате пострадавшего ребенка госпитализировали.