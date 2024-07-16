В Елховском районе разбилась девушка на квадроцикле, ее спутник госпитализирован

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Во вторник, 16 июля, в 1:50 в Елховском районе Самарской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба облГИБДД.

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области