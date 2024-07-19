Три человека пострадали при столкновении Lada Granta и Audi в Самарской области

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В пятницу, 19 июля, в Самарской области произошло ДТП с тремя пострадавшими. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"