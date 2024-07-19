Два грузовика и автобус столкнулись в Самаре

В пятницу, 19 июля, в Самаре произошло ДТП с участием городского автобуса № 76. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 16:40 48-летний водитель КамАЗа столкнулся с попутным автобусом МАЗ на ул. Утевской. От удара автобус по инерции съехал в кювет, а КамАЗ врезался в грузовой Mercedes.

Медицинская помощью потребовалась пассажирке автобуса.

Департамент транспорта Самары комментирует: "По данным службы безопасности перевозчика, автобус догнал КамАЗ и по инерции его откинуло в сторону. Есть пострадавшие, предварительно, вины водителя нет. Работают все службы. Следим за ситуацией".

Из-за ДТП движение оказалось заблокировано в обе стороны.