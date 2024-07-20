В Самаре водитель Lada Priora врезался в столб и отправил в больницу пассажирку

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В пятницу, 19 июля, в Самаре 27-летний автомобилист попал в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области