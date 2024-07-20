Двое детей пострадали при столкновении Hyundai и Lada Vesta под Сызранью

В пятницу, 19 июля, в Сызранском районе Самарской области двое несовершеннолетних и взрослый пострадали в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 16:00 40-летняя женщина ехала на Hyundai Creta по трассе М-5. На 889 км она столкнулась с Lada Vesta под управлением 62-летнего мужчины.

В аварии пострадали трое: водитель Hyundai и пассажиры девяти и 14 лет.