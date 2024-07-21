В Жигулевске водитель разбил машину, врезавшись в дерево

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В субботу, 20 июля, в Жигулевске водитель врезался в дерево. В результате была госпитализирована пожилая женщина-пассажир авто, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области