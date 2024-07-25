Подростки на питбайке и мопеде не смогли поделить дорогу в Самарской области

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В среду, 24 июля, в Челно-Вершинском районе Самарской области произошло ДТП с участием двух водителей-подростков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области