В ДТП на Московском шоссе погибла пожилая женщина

В пятницу, 26 июля, в Самаре произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. В результате погибла 65-летняя пассажирка одного из авто, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
ДТП произошло в 2:43, когда 46-летний мужчина за рулем Chevrolet Aveo, двигаясь по Московскому шоссе со стороны ул. Потапова, в районе дома № 77б по Московскому шоссе проехал перекресток на красный свет и столкнулся с Lada Granta под управлением 33-летнего мужчины. Владелец отечественной легковушки двигался по ул. Советской Армии в направлении Московского шоссе.
На месте ДТП до приезда скорой помощи скончалась 65-летняя пассажирка Lada Granta.
На месте происшествия работают оперативные службы, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.