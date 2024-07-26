В ДТП на Московском шоссе погибла пожилая женщина

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В пятницу, 26 июля, в Самаре произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. В результате погибла 65-летняя пассажирка одного из авто, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области