Два человека погибли при столкновении трех автомобилей под Самарой

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В пятницу, 26 июля, в Красноярском районе Самарской области произошло ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области