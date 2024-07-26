Юный водитель Audi погиб, столкнувшись с фурой на трассе Самара — Волгоград

В пятницу, 26 июля, в Самарской области произошло смертельное ДТП с грузовиком. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 8:10 19-летний водитель Audi на 42 км дороги Самара — Волгоград выехал на встречную полосу там, где это запрещено, и столкнулся с фурой MAN.

В результате управлявший легковушкой парень скончался до приезда скорой помощи. Его пассажира доставили в больницу.