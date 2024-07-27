Два человека погибли и трое пострадали в ДТП с фурой и двумя легковушками в Самарской области

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 27 июля, в Сергиевском районе Самарской области произошло ДТП с фурой и двумя легковушками. Об этом сообщает ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.

Фото: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС