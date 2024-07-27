Два человека погибли и трое пострадали в ДТП с фурой и двумя легковушками в Самарской области

В субботу, 27 июля, в Сергиевском районе Самарской области произошло ДТП с фурой и двумя легковушками. Об этом сообщает ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.
На 1085 км трассы М-5 столкнулись Toyota Camry, MAN и Skoda Kodiaq.
По данным регионального ГУ МВД, в аварии погибли 55-летний водитель и 35-летний пассажир Toyota. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили пассажиры 33, пяти и трех лет.
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Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.