На трассе Самара — Волгоград водитель "двенадцатой" снес дорожное ограждение

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В субботу, 27 июля, в Волжском районе Самарской области в ДТП попал 26-летний водитель "двенадцатой". Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области