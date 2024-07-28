Пассажирка Lada Granta погибла при столкновении с Hyundai на ул. Алма-Атинской в Самаре

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В воскресенье, 28 июля, в Самаре произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области