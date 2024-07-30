Водитель грузовичка попал в больницу после столкновения с фурой в Самаре

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В понедельник, 29 июля, в Волжском районе Самарской области произошло ДТП с двумя грузовиками. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области