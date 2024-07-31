В Самарской области два человека пострадали во врезавшейся в столб Lada Priora

Во вторник, 30 июля, в Кинель-Черкасском районе Самарской области произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 00:10 37-летний водитель Lada Priora ехал по ул. Юбилейной с. Кротовка в направлении ул. Куйбышевской и врезался в опору ЛЭП.

В результате аварии автомобилиста и его 42-летнего пассажира госпитализировали с травмами.